Закир Гасанов дал поручение армии по пресечению провокаций армянских реваншистских сил

БАКУ /Trend/ - Азербайджанской армии дано поручение быть готовой в любой момент пресечь провокации армянских реваншистских сил.

Как сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов на прошедшем в ведомстве в субботу служебном совещании поручил армии быть готовой в любой момент пресечь возможные провокации реваншистских сил.

На совещании также были подробно проанализированы оперативные условия на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне, даны конкретные поручения по усилению материально-технического и боевого обеспечения частей, совершенствованию служебно-боевой деятельности военнослужащих, а также повышению бдительности личного состава.

Министр положительно оценил деятельность новосозданных оперативных воинских частей (командо), а также их успешное укомплектование.

Гасанов дал соответствующие указания уделять особое внимание боевой подготовке командо.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)