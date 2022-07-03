...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Планируется очередная встреча представителей мозговых центров тюркских стран

Политика Материалы 3 июля 2022 14:41
Планируется очередная встреча представителей мозговых центров тюркских стран

Читайте Trend в

Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
Все материалы

ШУША/ Trend/ - Осенью ожидается проведение очередной встречи представителей мозговых центров тюркских государств.

Об этом сказал председатель правления центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в рамках конференции официальных аналитических центров стран-членов Организации тюркских государств, которая проводиться в городе Шуша, передает Trend.

"Сегодня в Шуше на внеочередном заседании мозговых центров тюркских стран будут обсуждаться проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются тюркские страны", - сказал Шафиев.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости