Мозговые центры Азербайджана и Узбекистана договорились о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана Вюсал Гасымлы встретился с делегацией во главе с первым заместителем директора Центра стратегических и региональных исследований при Президенте Узбекистана Акрамжаном Нематовым.

Как сообщили Trend в Центре анализа экономических реформ и коммуникаций, на встрече Гасымлы, напомнив о визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Узбекистан, отметил большой потенциал сотрудничества между двумя странами.

Он сообщил, что существуют три основных направления двустороннего взаимодействия: экономическое сотрудничество по увеличению товарооборота, взаимное привлечение инвестиций и стратегическое сотрудничество в сфере транспорта и логистики.

Исполнительный директор также особо подчеркнул поддержку Узбекистана в процессе восстановления азербайджанских территорий, освобожденных от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны.

В свою очередь, Нематов отметил, что недавняя встреча президентов Азербайджана и Узбекистана и реализация документов, подписанных по ее итогам, могут превратить обе страны в трансрегиональный центр в Центральной Азии.

По его словам, в настоящее время в Узбекистане работают более 300 азербайджанских компаний.

Он также подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в промышленной сфере, рассказал об участии Узбекистана в восстановлении освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

В заключение была достигнута договоренность о сотрудничестве между мозговыми центрами обеих стран.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)