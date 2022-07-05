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Азербайджан утвердил соглашение с Израилем о сотрудничестве в сфере туризма

Политика Материалы 5 июля 2022 17:34
Азербайджан утвердил соглашение с Израилем о сотрудничестве в сфере туризма

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере туризма".

В соответствии с указом утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль о сотрудничестве в сфере туризма", подписанное 30 марта 2022 года в городе Тель-Авив.

После вступления в силу соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, Государственное агентство по туризму Азербайджана обеспечит реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджана направит уведомление правительству Государства Израиль о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.

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