Обнародованы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса

БАКУ /Trend/ - Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса (парламент), которое пройдет восьмого июля.

Как сообщает во вторник Trend, повестка заседания включает следующие вопросы:

1. Проект постановления о досрочном прекращении полномочий судьи Бакинского апелляционного суда Нагиевой Эльмиры Эйваз гызы.

2. Проект постановления о внесении изменений в постановление парламента "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики".

3. Проект постановления о внесении изменений в постановление парламента "О составе комиссии по топонимике при Милли Меджлисе Азербайджанской Республики".

4. Законопроект об утверждении договора "О сотрудничестве между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в области пенсионного обеспечения" и аннулировании закона "Об утверждении соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Российской Федерации о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения".

5. Законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, Гражданский процессуальный кодекс, Семейный кодекс, Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс об исполнении наказаний и Кодекс об административных проступках Азербайджанской Республики.

6. Законопроект о внесении изменений в законы "О судах и судьях", "Об оперативно-розыскной деятельности", "Об образовании лиц с ограниченными возможностями здоровья (специальном образовании)", "О государственной пошлине", "О трудовых пенсиях", "О прохождении службы в органах юстиции", "О физической культуре и спорте", "Об обеспечении прав и свобод лиц, содержащихся в местах лишения свободы", "О морских портах", "О дошкольном образовании", "О профессиональном образовании" и "Об общем образовании".

7. Законопроект о внесении изменений в "Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил Азербайджанской Республики", утвержденный законом от 23 сентября 1994 года №886, в "Положение о прохождении военной службы", утвержденное законом от 3 октября 1997 года № 377-IQ, в "Положение о службе в таможенных органах", утвержденное законом от 7 декабря 1999 года № 768-IQ, в "Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики", утвержденное законом от 29 июня 2001 года № 168-IIQ, и в "Положение о прохождении службы в органах миграции", утвержденное законом от 4 декабря 2009 года № 930-IIIIQ.

8. Законопроект о внесении изменений в законы "О дорожном движении", "О прокуратуре", "Об адвокатах и адвокатской деятельности", "О нотариате", "О профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних", "О доступе к информации", "О биометрической информации", "О персональных данных", "О прохождении службы в органах по чрезвычайным ситуациям" и "О защите детей от вредной информации".

9. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджана (третье чтение).

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)