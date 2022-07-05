Утвержден документ об изменении в соглашение с иностранными компаниями о золоторудных месторождениях (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о принятии, утверждении и разрешении на реализацию документа "Об изменении в соглашение, заключенное между государственной компанией "Азергызыл" и R.V. İnvestment Group Services (США), о разведке, разработке и долевом распределении добычи с перспективных месторождений золота "Гедабек", "Гоша", Ордубадской группы ("Пиязбаши", "Агюрд", "Шекердере", "Келеки"), "Сеюдлю", "Гызылбулаг" и "Вежнали".

В документе отмечается, что "Соглашение, заключенное между государственной компанией "Азергызыл" и R.V. İnvestment Group Services (США) (далее - соглашение) о разведке, разработке и долевом распределении добычи с перспективных месторождений золота "Гедабек", "Гоша", Ордубадской группы ("Пиязбаши", "Агюрд", "Шекердере", "Келеки"), "Сеюдлю", "Гызылбулаг" и "Вежнали", было заключено 20 августа 1997 года, принято и утверждено законом № 456-IQ от 17 марта 1998 года и было дано разрешение на его реализацию.

В соответствии с условиями соглашения, 20 июня 2022 года в городе Баку между министерством экологии и природных ресурсов и R.V. İnvestment Group Services (США) было подписано "Изменение в соглашение о разведке, разработке и долевом распределении добычи с перспективных месторождений золота "Гедабек", "Гоша", Ордубадской группы ("Пиязбаши", "Агюрд", "Шекердере", "Келеки"), "Сеюдлю", "Гызылбулаг" и "Вежнали" между государственной компанией "Азергызыл" и R.V. İnvestment Group Services (США)".

Согласно закону, подписанное между министерством экологии и природных ресурсов и R.V. İnvestment Group Services (США) соглашение "Об изменении соглашения, заключенного между государственной компанией "Азергызыл" и R.V. İnvestment Group Services (США) о разведке, разработке и долевом распределении добычи с перспективных месторождений золота "Гедабек", "Гоша", Ордубадской группы ("Пиязбаши", "Агюрд", "Шекердере", "Келеки"), "Сеюдлю", "Гызылбулаг" и "Вежнали"(далее - изменение), принимается и утверждается, разрешается его реализация.

Также принимаются гарантии и обязательства правительства Азербайджана, предоставленные Кабинетом министров Азербайджана подрядчику, участвующему в соглашении (далее – Государственная гарантия), и дается разрешение на их осуществление.

Как только этот закон вступает в силу, изменение становится законом. Изменение становится неотъемлемой частью соглашения со всеми вытекающими из его вступления в силу юридическими последствиями.

Дополненное и измененное соглашение продолжает иметь полную юридическую силу и сохраняет свою полную силу как закон Азербайджана.

Как только этот закон вступает в силу, Государственная гарантия становится законом. Если иное не указано в договоре, правительственное обеспечение превосходит положения любых других существующих или принимаемых законов, указов или административных распоряжений Азербайджанской Республики (или их частей), которые не соответствуют или противоречат правительственному обеспечению в течение срока действия соглашения.

Права и интересы, приобретенные исполнителем (или его правопреемниками) по государственной гарантии после вступления в силу настоящего закона, не могут быть изменены, исправлены или уменьшены без предварительного согласия исполнителя.