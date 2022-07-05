Али Асадов и Самир Нуриев посетили освобожденные от оккупации территории (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева 5 июля состоялась очередная поездка на освобожденные от оккупации территории делегации во главе с премьер-министром Али Асадовым и руководителем Администрации Президента и Координационного штаба, созданного для централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, Самиром Нуриевым, в состав которой вошли представители руководства профильных госучреждений.

Как сообщает Trend, вначале делегация во главе с премьер-министром и главой Администрации Президента посетила памятник в поселке Суговушан Тертерского района, воздвигнутый в честь шехидов Отечественной войны и возложила к нему венок.

Затем был проведен осмотр гидроэлектростанции "Суговушан-1" и Суговушанского водохранилища, президент ОАО "Азерэнержи" Баба Рзаев и председатель ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" Заур Микаилов проинформировали о проделанной работе в связи с поручениями Президента Азербайджана.

Затем заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова выступила с докладом о проделанной работе в связи с Концепцией развития туризма.

Делегация ознакомилась также с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми в частных домах туристического назначения в поселке Суговушан.

Специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Эмин Гусейнов также проинформировал о проделанных работах.

Кроме того, члены делегации посетили освобожденное от оккупации село Талыш Тертерского района. Председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев проинформировал о подготовленном проекте села, заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азаде Гусейнова - о концепции развития села, составленной в соответствии с последними поручениями главы государства.

Затем члены делегации, направлявшиеся в Агдам, ознакомились с работами по строительству железной дороги Барда-Агдам, а также автомобильных дорог Барда-Агдам, Талыш-Тапгарагоюнлу-санаторий Гашалты. Заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Хиджран Валехов и председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов также доложили о проделанной работе.

В ходе ознакомления с работами, проводимыми в крепости Шахбулаг, заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азаде Гусейнова проинформировала о проекте Шахбулагского туристического комплекса.

Затем члены делегации, прибывшие в Агдамский мобильный полевой лагерь Агентства Азербайджана по разминированию, ознакомились с работой лагеря и работами по разминированию.

На территории города Агдам члены делегации осмотрели Центр цифрового управления региональной электрической сети "Карабах", после чего министр экономики Микаил Джаббаров предоставил подробную информацию о проделанных работах в Агдамском промышленном парке.

Члены делегации также ознакомились со строительством жилого комплекса в Агдаме.

О работах, проделанных в восстановленной Фондом Гейдара Алиева агдамской Джума-мечети, подробно рассказал помощник Президента Азербайджанской Республики, исполнительный директор Фонда Анар Алакбаров. Затем министр образования Эмин Амруллаев ознакомил членов делегации с ходом строительных работ в Агдамской средней школе №1.

В заключение визита делегация во главе с премьер-министром и руководителем Администрации Президента ознакомилась с условиями, созданными в штабе специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района).

В ходе визита руководителям соответствующих структур были даны поручения и рекомендации для проведения всех работ по реконструкции и восстановлению, а также реализации инфраструктурных проектов в соответствии с поручениями Президента Азербайджана.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)