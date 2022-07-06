Карабах может сыграть важную роль в сфере ВИЭ – экс-премьер Боснии и Герцеговины

БАКУ /Trend/ - Карабах может сыграть важную роль в сфере альтернативной энергетики.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия.

Он отметил, что в Карабахе, который долгие годы находился под оккупацией, сегодня быстрыми темпами ведутся восстановительные и строительные работы.

По словам экс-премьера, Карабах имеет большой потенциал в энергетической сфере, что важно как для Азербайджана, так и для других стран мира.

«Карабах имеет огромный потенциал во многих областях. Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности. Считаю, что Карабах, являясь частью Азербайджана, может сыграть важную роль в сфере энергобезопасности», - сказал Лагумдзия.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)