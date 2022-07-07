Джейхун Байрамов рассказал о делимитации границы с Арменией

БАКУ /Trend/ - Председатели комиссий должны согласовать проведение очередного заседания совместной пограничной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы.

Как сообщает Trend, об этом заявил в четверг журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он подчеркнул, что делимитация границ - это сложный и длительный процесс.

«Отмечу один момент. Перед формированием совместной пограничной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы Армения потребовала отвода войск с приграничных территорий. Но Азербайджан продемонстрировал принципиальную позицию, и войска остались на своем месте», - сказал Байрамов.

После достижения договоренности об очередном заседании совместной пограничной комиссии по делимитации азербайджано-армянской границы будет определено и место его проведения, отметил министр.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)