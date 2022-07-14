Азербайджан является одним из основных партнеров ЕС в различных сферах - Петер Михалко

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одним из основных партнеров Европейского союза в различных сферах.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

По его словам, сегодня отношения Азербайджана и ЕС стали наиболее тесными.

«Приоритетами нашего сотрудничества с Азербайджаном также являются переход на цифровые технологии и укрепление контактов между людьми. Сотрудничество между Азербайджаном и ЕС необходимо развивать и вывести на более высокий уровень», - сказал Михалко.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)