До сегодняшнего дня Фонд YAŞAT принял к исполнению обращения около 13 тыс. человек (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT с момента своего создания работает в оперативном режиме. На сегодняшний день фонд принял более 27 тысяч обращений от 13 тысяч человек и принимает меры для их поддержки.

Об этом сказала в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" заместитель главы Фонда YAŞAT Рабия Джафарова.

По ее словам, представители фонда провели встречи с 17 016 гражданами, в том числе с членами семей 2 927 шехидов, а также с 5 651 раненым военнослужащим, были изучены их потребности (посредством сайта yashat.gov.az), приняты к исполнению 27 276 обращений 12 660 граждан.

«В рамках деятельности Фонда YAŞAT для удовлетворения этих обращений израсходовано 62 607 238,39 маната», - сказала Джафарова.

По словам замглавы фонда, с учетом исполнения более 27 тысяч обращений от 12-13 тысяч человек, в среднем удовлетворяются два и более обращений от одного человека.

«Фонд максимально учитывает, что работает с людьми из уязвимых групп населения. Для этого задействован дополнительный короткий номер 8110 колл-центра. Позвонив по этому номеру, граждане могут подать заявление и высказать свои пожелания», - сказала Джафарова.

Говоря о лечении ветеранов и раненых военнослужащих за рубежом, замглавы фонда сообщила, что всего на лечение в Турцию было направлено 178 человек, из них 172 - это получившие тяжелые ранения военнослужащие, а шестеро являются членами семей шехидов.

«Из них 156 человек вернулись после лечения на родину. В настоящее время в Турции продолжается лечение 21 тяжелораненого и одного члена семьи шехида», - добавила Джафарова.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)