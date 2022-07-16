Динамика отношений Анкары и Баку важна для процветания региона - Администрация Президента Турции

БАКУ /Trend/ - Динамика отношений между Анкарой и Баку важна для процветания региона.

Об этом сообщили Trend в Администрации президента Турции.

«Развитие наших отношений во всех сферах способствует благосостоянию не только двух братских стран, но и государств региона», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что Турция и Азербайджан не только стали важными игроками на политической арене, но и подписали глобальные энергетические проекты.

«Нет такой сферы, где две братские страны не поддерживали бы друг друга. Мы и впредь будем сотрудничать, как и в предыдущие годы», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)