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Утвержден новый состав совета директоров ОАО Azərsığorta

Политика Материалы 16 июля 2022 17:49
Утвержден новый состав совета директоров ОАО Azərsığorta

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава совета директоров ОАО Azərsığorta.

В соответствии с распоряжением, состав ОАО Azərsığorta утвержден следующим образом:

Председатель совета директоров

Азер Байрамов - заместитель министра финансов Азербайджана

Члены Совета директоров

Хайям Мамедов – заместитель главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга

Гюндюз Алиев - заместитель начальника отдела политики финансовых услуг министерства финансов Азербайджана.

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