Утвержден новый состав совета директоров ОАО Azərsığorta

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава совета директоров ОАО Azərsığorta.
В соответствии с распоряжением, состав ОАО Azərsığorta утвержден следующим образом:
Председатель совета директоров
Азер Байрамов - заместитель министра финансов Азербайджана
Члены Совета директоров
Хайям Мамедов – заместитель главного исполнительного директора Азербайджанского инвестиционного холдинга
Гюндюз Алиев - заместитель начальника отдела политики финансовых услуг министерства финансов Азербайджана.