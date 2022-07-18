Президент Ильхам Алиев и Президент Европейской комиссии выступили с заявлениями для прессы (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 18 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступили с заявлениями для печати.

Как сообщает Trend, вначале с заявлением выступил глава нашего государства.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемая госпожа президент.

Уважаемые дамы и господа.

Прежде всего, хотел бы поприветствовать госпожу президента Европейской комиссии и делегацию Европейского Союза в Азербайджане. Сегодня мы провели очень хорошие обсуждения по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. Мы охватили сегодня все вопросы нашей повестки дня. Состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Европейским Союзом и Азербайджаном по стратегическому партнерству в энергетической сфере. История нашего активного сотрудничества в энергетической сфере насчитывает более пятнадцати лет. Сегодняшний Меморандум – не первый документ, подписанный между нами. В 2006 году мы подписали Меморандум о взаимопонимании, а в 2011 – Совместную декларацию, связанную с Южным газовым коридором. Словом, у нас хорошие история и достижения.

Начатые Азербайджаном и поддержанные Европейским Союзом, в том числе нашими партнерами, энергетические проекты полностью меняют энергетическую карту Европы. Мы начали с добычи нефти. Затем перешли к добыче газа. Проложили нефтепровод, соединяющий Каспийское море с Черным и Средиземным морями. Конечно, Южный газовый коридор протяженностью 3500 километров интегрировал системы трубопроводов, благодаря чему наш природный газ поставляется на европейский континент. Менее двух лет Южный газовый коридор работает на полную мощность. Эксплуатируются все сегменты. Мы уже видим пользу этого сотрудничества. Вопросы энергетической безопасности сегодня важны, как никогда. Долгосрочное, прогнозируемое и очень надежное сотрудничество между Азербайджаном и Европейским Союзом, естественно, является большим достижением.

В нынешнем году мы приступили к энергетическому диалогу между Азербайджаном и Европейским Союзом, охватывающему многие сферы, в том числе предусматривающему вопросы нефти, газа, возобновляемых источников энергии, водород, энергетическую эффективность и пр. Европейский Союз уже высоко оценивает большой потенциал, имеющийся в Азербайджане в области производства возобновляемой энергии. Мы уже приступили к процессу вложения инвестиций в ветряную и солнечную энергию. Уже провели предварительную оценку нашего потенциала. Могу сказать, что потенциал солнечной и ветряной энергии на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура составляет 9200 мегаватт. А потенциал ветряной энергии на Каспии равен 157 гигаваттам. Словом, у нас гигантские ресурсы. Кроме того, конечно же, у нас есть новые газовые месторождения, которые мы используем в предстоящие годы. Тем самым мы увеличим добычу газа. Используя возобновляемую энергию, мы обеспечим больше газа для экспорта. Это – превосходная ситуация, созданная благодаря нашим усилиям и поддерживаемая Европейским Союзом.

Подписанный сегодня Меморандум является своего рода дорожной картой на будущее. Учитывая то, что мы добились решения всех ранее запланированных вопросов, уверен, что мы и дальше будем добиваться больших успехов. Среди обсужденных нами сегодня вопросов был и вопрос создания сетей. Учитывая географическое положение Азербайджана и современную инфраструктуру перевозок, мы должны активнее работать над созданием сети, соединяющей наши потенциалы. Сюда входят крупнейший на западном побережье Каспия торговый флот Азербайджана, современная инфраструктура, возможности судостроения, новый морской порт, железные дороги, соединяющие нас со всеми соседями. Поэтому в наших отношениях ощущается большая потребность в совместных усилиях, направленных на создание сети, представляющей такую же важность, как энергия.

Конечно, у нас очень широкая повестка дня. Мы работаем над новым соглашением между Азербайджаном и Европейским Союзом. Мы только что обсудили это с госпожой президентом, надеемся, что в следующем месяце сможем завершить его. Это станет важным вкладом в наше двустороннее сотрудничество. Мы работаем в двустороннем порядке в рамках Программы Восточного партнерства. Европейский Союз является основным торговым партнером для Азербайджана. Реализация наших планов, конечно же, увеличит торговый оборот на благо наших народов. Уверен, что отношения между Европейским Союзом и Азербайджаном имеют большое будущее, и мы добьемся решения всех намеченных вопросов.

Госпожа Президент, еще раз благодарю за то, что были с нами и желаю Вам успешного визита в Баку.

Затем с заявлением выступила президент Европейской комиссии.

Заявление Президента Урсулы фон дер Ляйен

-Большое спасибо, господин Президент, за оказанный здесь, в Баку, очень радушный прием. Мы признательны за проявленную Вами решительность и поддержку Европейского Союза, потому что еще до грубого вторжения России в Украину поставка российского газа в Европу уже была ненадежной. Поэтому Европейский Союз решил в обход России обратиться к более надежным и вызывающим доверие партнерам, и я рада отнести к их числу Азербайджан.

Вы действительно являетесь для нас важным энергетическим партнером. Вы всегда были надежны не только в сфере безопасности поставок, но и в области климатической нейтральности. Подписанный нами только что Меморандум о взаимопонимании еще больше усиливает наше энергетическое партнерство.

Хочу подчеркнуть три момента нашего Меморандума о взаимопонимании. Первое, мы вдвое увеличим объем газа, поставляемого из Азербайджана в Европейский Союз. Этим Меморандумом мы берем на себя обязательство по расширению Южного газового коридора. Это уже очень важный маршрут поставок для Европейского Союза, по нему ежегодно транспортируются 8 миллиардов кубометров газа. В течение нескольких лет мы доведем его пропускную способность до 20 миллиардов кубометров. Со следующего года мы достигнем показателя 12 миллиардов кубометров, таким образом, сократим объем поставок газа из России и внесем серьезный вклад в безопасность снабжения Европы.

Второй важный момент в Меморандуме связан с возобновляемой энергией. Азербайджан обладает гигантским потенциалом в области возобновляемой энергии. Господин Президент, Вы уже высказали свое мнение по этому поводу. В частности, хочу отметить ветряную энергию моря и "зеленый" водород. На двусторонней встрече мы широко обсудили данную тему. Подписанным сегодня Меморандумом о взаимопонимании мы закладываем прочную основу нашего сотрудничества в данной сфере. Наряду с поставкой видов топлива, Азербайджан постепенно станет для Европейского Союза важным и надежным партнером, поставляющим возобновляемые виды энергии.

Наконец, наше сотрудничество в газовой сфере должно сочетаться с нашей ответственностью, связанной с климатом. Сюда, например, относятся также выбросы метана. Наш Меморандум предусматривает обязательство, связанное с сокращением выбросов метана по всей цепочке поставок газа. Господин Президент, мы обсудили это и с Вами – я призываю Азербайджан присоединиться к Глобальному метановому обязательству. На сегодняшний день это обязательство поддержали 119 стран. Азербайджан добился большого прогресса, ему есть что показать и представить.

Помимо энергии, мы обсудили с Президентом Алиевым все аспекты наших связей и сотрудничества. Завтра в Брюсселе состоится заседание Совета сотрудничества Европейский Союз – Азербайджан, на котором будет обсуждено развитие нашего двустороннего взаимодействия. В настоящее время мы работаем над новым двусторонним соглашением и надеемся на скорейшее завершение работы. Его цель заключается в расширении тесного партнерства в экономической сфере. Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером и основным экспортным рынком для Азербайджана. Он также – один из важнейших источников для Азербайджана с точки зрения инвестирования. Мы хотим расширить это. До 2024 года мы вложим в Азербайджан инвестиции Европейского Союза в объеме 60 миллионов евро, экономический и инвестиционный план обладает потенциалом мобилизации дополнительных инвестиций в размере до 2 миллиардов евро. Этот план уже реализуется и поддерживает около 25 тысяч малых и средних компаний в Азербайджане. Он также вносит вклад в превращение Бакинского порта в устойчивый транспортный узел. Это чрезвычайно важно для нас и с точки зрения темы сближения, которую Вы отметили. Мы обсудили и это. В этом смысле дальнейшее сближение наших народов и обществ также представляет особое значение.

Это – важнейшая миссия нашей стратегии глобальных ворот, а также суть Восточного партнерства. Взаимодействуя с Азербайджаном, Европейский Союз намерен наладить связи также в Центральной Азии и за ее пределами. Мы с большим интересом отслеживаем идеи и обсуждения, касающиеся важных транскаспийских связей, и внесем вклад в углубление обсуждений. Наконец, мы хотим завершить соглашение о едином воздушном пространстве, потому что это придаст большой импульс возможностям бизнеса, торговли и туризма.

Для полной реализации своего потенциала Азербайджан должен обеспечить уверенность инвесторов. Сюда входят дальнейшее привлечение гражданского общества, наличие свободных и независимых медиа. Европейский Союз привержен безопасности, стабильности и благополучию Южного Кавказа. К примеру, мы являемся крупнейшими донорами в области разминирования в этой стране. Мы обсудили и эту важную тему. С этой целью мы объявили новый пакет помощи на 4.25 миллиона евро. Кроме того, мы предлагаем оборудование и опыт в этой важной сфере.

Господин Президент, в целом Европейский Союз тесно связан с Вашим регионом. Мы ценим наше партнерство, которое со временем будет все больше развиваться и углубляться. Еще раз благодарю за оказанный нам прием и подписание совместного Меморандума о взаимопонимании. Спасибо.