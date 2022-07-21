Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Болгарии Кирила Петкова в расширенном составе (ВИДЕО) (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - 21 июля состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Республики Болгария Кирилом Петковым в расширенном составе.

Как сообщает Trend, выступая на встрече, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый премьер-министр и члены делегации. Еще раз добро пожаловать. Только что мы провели с господином премьер-министром очень хорошие обсуждения по многим вопросам, представляющим взаимный интерес, и определили многие возможности для усиления нашего партнерства. Как мы отметили ранее, стратегическое партнерство между Болгарией и Азербайджаном действительно служит хорошей основой для развития сотрудничества. Несколько лет назад мы подписали Декларацию о стратегическом партнерстве. Считаю, что настало время для превращения этого документа в весьма практические результаты нашего сотрудничества в области экономики, развития промышленности, торговли, энергетики, перевозок, туризма, высоких технологий и других сферах. Конечно, мы в основном обсудили вопросы энергетической безопасности и продолжим это обсуждение. Однако с учетом географического положения, проектов, реализованных нами вместе с соседями для соединения железнодорожных систем Европы и Азербайджана, растущего объема проходящих через Азербайджан грузов есть большой потенциал в области перевозок. Только за пять месяцев этого года транзит через Азербайджан увеличился более чем на 30 процентов. Считаем, что это только начало, потому что потенциал здесь есть. Словом, были обсуждены вопросы, охватывающие многие сферы. Мы с господином премьер-министром уже долгое время знакомы друг с другом по телефону. А сейчас познакомились лично. Очень рад видеть Вас и желаю Вам приятного пребывания в Баку.

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков сказал:

-Спасибо, господин Президент. Очень рад, что мы встречаемся лично. Я уже отметил, еще раз хочу сказать, что друзья лишь тогда являются друзьями, когда решают проблемы. За столом все друзья. Но когда касается совместного решения проблемы, то друзья опять же должны быть рядом. Хочу отметить, что как только возникла необходимость, Вы были рядом с Болгарией. А Болгария будет рядом с Вами. Мы обсудили многие возможности в энергетическом секторе и других сферах.

Поддерживаю Ваш подход, касающийся того, что мы подписали документ о Стратегическом партнерстве, провели обсуждения, а сейчас должны воплотить их в жизнь. Наше правительство в предстоящие несколько недель, возможно, останется в нынешнем составе. Однако есть решения, и мы абсолютно уверены в том, что следующее правительство тоже будет нашим.

Мы пришли к такому выводу, что многое можно сделать в таких сферах, как технологии, логистика, экспорт в Европу, распределение энергоносителей.