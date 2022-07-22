Необходимо бороться с необъективностью в СМИ - Исмет Саттаров

ШУША /Trend/ - Необходимо бороться с необъективностью в СМИ.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу председатель Аудиовизуального совета Азербайджана Исмет Саттаров на первом Международном медиа-форуме на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации», организованном в городе Шуша Агентством развития медиа.

«Сегодня мы видим много примеров дискриминации, нарушения принципов объективности в средствах массовой информации. Азербайджан на глобальной арене столкнулся с попытками повлиять на процесс донесения правды во время 44-дневной войны», - сказал Саттаров.

Он отметил, что победоносная армия Азербайджана во главе с Президентом, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым освободила город Шуша, и сегодняшний форум, который проводится в культурной столице страны, очень важен с этой точки зрения.