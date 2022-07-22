Утвержден состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе".

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

1. Утвердить нижеследующий состав Наблюдательного совета юридического лица публичного права "Служба восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе":

Председатель Наблюдательного совета

Эмин Гусейнов – специальный представитель Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района)

Члены Наблюдательного совета

Самед Баширли - заместитель министра экономики Азербайджана

Сарван Джафаров – заместитель министра сельского хозяйства Азербайджана

Намик Хумметов – первый заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана

Азада Гусейнова - заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана.