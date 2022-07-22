В будущем году в Азербайджане планируется принять Кодекс о конкуренции

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусматривается принять Кодекс о конкуренции, в котором будут отражены международный опыт и современные подходы.

Как сообщает Trend, это нашло свое отражение в плане мероприятий в рамках утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы».

Основным исполнителем работ определено министерство экономики. План мероприятий рассчитан на 2022-2023 годы.

Кодекс о конкуренции будет подготовлен и принят в 2023 году, отмечается в стратегии.