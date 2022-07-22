В рамках первого Международного медиа-форума в Шуше состоялись панельные дискуссии на тему «След города Шуша в азербайджанской прессе» (ФОТО)

ШУША /Trend/ - В рамках первого Международного медиа-форума на тему «Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации», организованного Агентством развития медиа Азербайджана, состоялись панельные дискуссии на тему «След города Шуша в азербайджанской прессе».

Как передает корреспондент Trend, модератором панельных дискуссий выступила депутат Милли Меджлиса (парламент), главный редактор газеты Azernews Севиль Микаилова, а участниками - директор Центра стратегических исследований Ирака Мац Мухы Абдулхамид Обада, председатель ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание" Ровшан Мамедов, председатель Союза журналистов Азербайджана Эльчин Шихлы и главный редактор сайта Azad Şuşa Керим Керимли.

Участники панельной сессии обсудили роль города Шуша и его историческое значение в становлении азербайджанской журналистики, а также идеологическую направленность в постконфликтный период.