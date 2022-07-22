Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем МИД РФ азербайджано-армянские отношения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 июля 2022 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева, сообщает Trend.

На встрече состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, в том числе о шагах, предпринимаемых в различных направлениях в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Стороны подчеркнули важность полного выполнения положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России, для обеспечения мира и безопасности в регионе. Была отмечена важность мобилизации всех усилий для продвижения процесса нормализации и достижения конкретных результатов.

На встрече также были обсуждены другие региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)