Азербайджан является открытой страной по отношению к СМИ - Александру Гибой

ШУША /Trend/ - То, как организован Международный медиа-форум в Шуше, свидетельствует о том, что Азербайджан является открытой страной по отношению к средствам массовой информации.

Об этом сказал Trend генеральный секретарь Альянса европейских информационных агентств Александру Гибой в кулуарах первого Международного медиа-форума на тему "Глобальные тенденции и новые вызовы в области средств массовой информации", прошедшего при организации Агентства развития медиа Азербайджана 22 июля в городе Шуша.

"В условиях сегодняшнего глобального кризиса СМИ нуждаются в гораздо большем внимании, так как являются одной из фундаментальных составляющих общества", - сказал Гибой.

По его словам, без устойчивых и авторитетных СМИ любая демократия подвержена влиянию таких явлений, как фейковые новости, дезинформация и вмешательство из-за рубежа.

"С этой точки зрения Азербайджан не является исключением. Сегодня Азербайджан играет очень важную роль на мировой арене. А при наличии сильных, авторитетных СМИ Азербайджан может стать еще более успешным государством", - отметил Гибой.

Генсек подчеркнул, что проведение первого Международного медиа-форума именно в Шуше имеет символическое значение.

Гибой выразил надежду на то, что традиция организации этого форума будет продолжена, так как подобные инициативы должны носить постоянный характер.

Twitter: @mariiiakhm