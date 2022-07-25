В Азербайджане началась реализация указа главы государства о продовольственной пшенице

БАКУ /Trend/ - Началась реализация указа Президента Азербайджана «О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей».

Как сообщает Trend, в связи с этим в пояснении к постановлению № 433 Кабинета министров Азербайджана говорится:

«Как известно, в целях обеспечения продовольственной безопасности Азербайджана, в том числе повышения уровня самообеспечения основными продуктами питания, 19 июля 2022 года Президент Азербайджана подписал указ «О ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей».

В соответствии с постановлением, принятым Кабинетом министров в рамках реализации данного указа, министерство сельского хозяйства в двухмесячный срок по согласованию с Агентством государственных резервов, министерством экономики, министерством юстиции, министерством финансов и другими уполномоченными государственными органами разработает план мероприятий по совершенствованию законодательства о зерне, по согласованию с министерством экономики, министерством финансов, министерством юстиции и другими соответствующими государственными органами подготовит и внесет в Кабинет министров предложения по совершенствованию механизма предоставления кредитов на льготных условиях и реализации государственных гарантий для производителей продовольственной пшеницы в целях создания современных хозяйств и приобретения современных оросительных систем.

Предусматривается, что минсельхоз ежегодно будет предоставлять отчет об анализе итогов реализации мероприятий в Кабинет министров до 20 января.

Агентство государственных резервов Азербайджана по согласованию с министерством сельского хозяйства, министерством экономики и министерством финансов будет ежегодно до 28 июля и в последующие годы - до 10 июня предоставлять в Кабинет министров предложения по государственной закупочной цене на продовольственную пшеницу с учетом затрат на производство и возможной прибыли производителя».