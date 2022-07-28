Несмотря на пандемию, Азербайджан смог достойно реализовать свое председательство в Движении неприсоединения - Джейхун Байрамов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Несмотря на пандемию коронавируса, Азербайджан смог достойно реализовать свое председательство в Движении неприсоединения (ДН).

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на заключительном заседании Молодежного саммита Движения неприсоединения.

По его словам, Азербайджан также остается верным Бандунгским принципам.

Байрамов отметил, что несмотря на культурные, религиозные и политические различия, страны-члены ДН за многие годы смогли найти общий язык и достичь согласия.

Министр отметил успех Молодежного саммита ДН и добавил, что необходимо предоставлять молодежи площадку для развития навыков, демонстрации способностей, установления новых связей.

Документы, которые будут приняты завтра в городе Шуша, в очередной раз подтвердят успешную работу Азербайджана и этого саммита, добавил он.