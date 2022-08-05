В Сочи началась встреча Эрдогана и Путина

БАКУ /Trend/ - В Сочи началась встреча Президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.
Как сообщает Trend, в открытой для прессы части встречи Путин поблагодарил Эрдогана за инициативу по достижению договоренности по зерновому коридору, а также по поставкам российских удобрений.
В свою очередь, Эрдоган выразил надежду на начало нового этапа в отношениях Турции и России.
В ходе встречи лидеры обсудят операции Турции в Сирии, а также строительство атомной электростанции "Аккую" в турецкой провинции Мерсин.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)