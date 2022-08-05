Азербайджанские военнослужащие примут участие в "Армейских международных играх" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские военнослужащие находятся с визитом в России для участия в конкурсе "Танковый биатлон", который пройдет на военном полигоне Алабино в Москве в рамках соревнований «Армейские международные игры-2022», сообщает Trend в пятницу со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Кроме того, азербайджанские военнослужащие примут участие в "Кубке моря", который пройдет в нашей стране в рамках «Армейских международных игр-2022», а также в конкурсах "Мастера артиллерийского огня" (Казахстан) и "Снайперский рубеж" (Иран).

(Перевод: Нубар Кулузаде)