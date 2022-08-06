Захарова поддержала азербайджанских дипломатов

БАКУ /Trend/ - Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила поддержку азербайджанским коллегам в связи с нападение на посольство Азербайджана в Великобритании.

Как передает Trend, об этом Захарова написала у себя на странице в Telegram.

"Шокирована историей с нападением радикалов на Посольство Азербайджана в Британии. Средь бела дня вандалы целой толпой вторглись на территорию дипмиссии, осквернили государственные символы, нанесли ущерб зданию. Слава Богу, никто не пострадал.

Неприкосновенность территории диппредставительств - краеугольный камень международных отношений, обеспечивающий спокойную работу дипломатов по всему миру. Такие "инциденты" - из ряда вон", - написала она.

Захарова также напомнила текст пункта 2 статьи 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года:

"На государстве пребывания лежит специальная обязанность принимать все надлежащие меры для защиты помещений представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства".

"Вопрос к британским властям и полиции, которые должны обеспечивать безопасность посольства и дипломатов: где же вы были?", - добавила она.