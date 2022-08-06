Мевлют Чавушоглу позвонил Джейхуну Байрамову в связи с нападением на посольство Азербайджана в Великобритании

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу позвонил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову в связи с нападением на посольство Азербайджана в Великобритании.

Как сообщает Trend в субботу со ссылкой на турецкие СМИ, была выражена готовность оказать Азербайджану всяческую поддержку.

Напомним, что 4 августа посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной религиозной группы. Полиция Лондона задержала в связи с инцидентом 8 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде)