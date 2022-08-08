Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за неделю

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по разминированию на освобожденных от оккупации территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ведомство.

В ходе операций по разминированию с 1 по 6 августа обнаружены и обезврежены 204 противопехотные и 32 противотанковые мины, а также 29 неразорвавшихся боеприпасов.

От мин и неразорвавшихся боеприпасов очищены территории общей площадью 697 гектаров, говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)