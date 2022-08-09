Президент Ильхам Алиев: Победа, одержанная на полях сражений, отразится и в спортивных соревнованиях

БАКУ /Trend/ - Победа, одержанная на полях сражений, отразится и в спортивных соревнованиях.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи со спортсменами, представляющими страну на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья.

«Мы, разумеется, очень рады, что Игры проводятся в братской Турции. Убежден, что эти Игры запомнятся и как спортивный праздник, и как праздник исламской солидарности. На проведенных пять лет назад в Баку Играх исламской солидарности наша команда показала прекрасный результат, став первой в командном зачете. Одновременно Игры в Баку придали импульс усилению исламской солидарности, потому что спортсмены мусульманских стран некоторое время находились в тесном контакте друг с другом. Уверен, что вы и здесь обретете новых друзей, так как эти Игры – это и спортивное соревнование, и фактор, укрепляющий единство, солидарность, дружбу между мусульманскими странами.

Должен также отметить, что впервые азербайджанские спортсмены будут представлять на Играх исламской солидарности страну-победительницу. Все мы испытываем в связи с этим чувство безграничной гордости, для всех нас это – событие, вызывающее большую гордость, потому что сегодня мы участвуем в этих Играх уже как представители победоносного народа, представители страны-победительницы. Победа, одержанная на полях сражений, отразится и в спортивных соревнованиях.

Словом, дорогие спортсмены, сердечно приветствую вас и хочу пожелать вам успехов. Уверен, что спортивное знамя Азербайджана, наша спортивная слава, как всегда, будут на высоте, и вы вернетесь на Родину с победами, успехами, достижениями. Поздравляю»,- сказал глава государства.