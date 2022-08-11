Команда Азербайджана продолжает подготовку к участию в конкурсе "Кубок моря" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская команда, которая примет участие в конкурсе "Кубок моря" в рамках «Армейских международных игр-2022» в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, продолжает в соответствии с планом подготовку к конкурсу.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве обороны Азербайджана, военные моряки выполнили тренировку по эпизоду "Предотвращение проникновения воды в учебно-тренировочный комплекс".

Отметим, что в международном конкурсе, который пройдет с 15 по 25 августа текущего года, будут соревноваться военные моряки Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)