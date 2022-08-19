Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном в области военного образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация, состоящая из высокопоставленных госслужащих правительства Пакистана, обучающихся в Национальном колледже управления этой страны, посетила Национальный университет обороны Азербайджана.
Как сообщает Trend в пятницу со ссылкой на минобороны, ректор университета, профессор - генерал-лейтенант Гейдар Пириев поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их пребыванием в стране.
На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества в области военного образования между двумя странами, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Делегации был представлен обширный брифинг о Национальном университете обороны и второй Карабахской войне.
Также принял участие во встрече посол Пакистана в Азербайджане Билал Хайе.
В завершение встречи была сделана памятная фотография.
(Перевод: Нубар Кулузаде)