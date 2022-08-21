Омбудсмен Азербайджана призвала мировое сообщество активизировать совместную борьбу с терроризмом

БАКУ /Trend/ - Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением по случаю Международного дня памяти жертв терроризма.

Как передает Trend, в заявлении говорится:

"Международный день памяти жертв терроризма учрежден в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 декабря 2017 года и ежегодно отмечается во всем мире 21 августа. Основная цель этого дня — отдать дань уважения жертвам терроризма, поддержать их, поощрить защиту и полное осуществление их прав и основных свобод. Как омбудсмен страны, которая долгое время страдала от террористической политики, проводимой Арменией на основе национальной ненависти и повлекшей за собой многочисленные жертвы, мы решительно осуждаем все формы терроризма, чтим память жертв и призываем мировое сообщество активизировать совместную борьбу с терроризмом!".