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В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом - минобороны (ФОТО)

Политика Материалы 22 августа 2022 18:22 (UTC +04:00)
В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом - минобороны (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану, представители отдела Главного управления личного состава провели встречи в воинских частях с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом, проходящими службу в азербайджанской армии.

Как сообщили Trend в понедельник в министерстве обороны Азербайджана, на встречах было отмечено, что руководством министерства высоко оценивается служба женщин-военнослужащих во всех видах войск, их деятельность в учебных заведениях и других структурных подразделениях азербайджанской армии.

В ходе встреч были заслушаны мнения женщин-военнослужащих и гражданского персонала, даны ответы на интересующие их вопросы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом - минобороны (ФОТО)
В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом - минобороны (ФОТО)
В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом - минобороны (ФОТО)
В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом - минобороны (ФОТО)
В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом - минобороны (ФОТО)
В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом - минобороны (ФОТО)
В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом - минобороны (ФОТО)
В азербайджанской армии прошли встречи с женщинами-военнослужащими и гражданским персоналом - минобороны (ФОТО)
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