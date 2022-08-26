Визит президента Касым-Жомарта Токаева: Казахстан делает ставку на Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 24 августа Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев посетил Азербайджанскую Республику с официальным визитом. В ходе визита он провел переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым один на один и в расширенном составе.

Также в ходе визита был подписан ряд важных соглашений, направленных на развитие двусторонних отношений стран.

Как сказал Trend казахстанский политолог Замир Каражанов, между Казахстаном и Азербайджаном существуют очень теплые и тесные взаимоотношения.

«Визит Президента Казахстана только подтверждает, что уровень доверия и сотрудничества, который у нас сложился, остается на достаточно высоком уровне. Нынешний визит еще раз подтверждает тенденцию развития отношений между нашими странами. В данном случае мы видим тенденцию, направленную на расширение и углубление сотрудничества», - сказал он.

Комментируя значимость подписания перечня двусторонних документов, Каражанов отметил, что, таким образом, Казахстан делает ставку на Азербайджан.

«Идет закладка на будущее сотрудничество Казахстана и Азербайджана», - сказал он.

Каражанов отметил, что сам факт визита главы государства уже говорит о том, что отношения между Казахстаном и Азербайджаном развиваются по нарастающей.

«Взаимоотношения между нашими странами продолжают укрепляться. В перспективе сотрудничеству с Азербайджаном будет придаваться еще более приоритетное значение», - сказал политолог.

Отметив, что на данный момент геополитическая обстановка в мире достаточно сложная, он сказал, что страны Центральной Азии - одни из тех, кто ощущает связанное с этим негативное влияние.

«Азербайджан выступает для нас воротами в Европу и Турцию, что для нас сейчас достаточно важный момент, так как мы тоже занимаемся экспортом зерна и очень важно, сможем ли мы поставлять этот продукт», - сказал Каражанов.

По его словам, в этом смысле Азербайджан приобрел особое значение для стран Центральной Азии.

В свою очередь директор Института экономической политики, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Каирбек Арыстанбеков отметил, что, безусловно, данный визит Президента Казахстана является ключевым в отношениях двух стран.

По его словам, Казахстан и Азербайджан интегрированы в рамках сотрудничества прикаспийских государств, страны тесно сотрудничают по линии Тюркского совета.

«В этом контексте подписание пакета соглашений, несомненно, отражает национальные интересы как Азербайджана, так и Казахстана», - сказал Арыстанбеков.

Он также отметил, что Азербайджан является важным каналом для поставки продукции казахстанского производства на европейские рынки.

«Поэтому мы должны усилить наше сотрудничество и эффективно использовать наши порты, торгово-экономические связи и т.д», - сказал он.

Таким образом, ожидается, что визит Президента Казахстана в Баку придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству стран.

Так, по итогам этого визита сотрудничество между двумя странами еще более укрепится, подписанные двусторонние документы поспособствуют развитию экономических и политических связей.