Предложено создание совместного с Азербайджаном и Арменией механизма МККК в связи с пропавшими без вести лицами

БАКУ /Trend/ - Предложено создание совместного с Азербайджаном и Арменией механизма Международного комитета Красного Креста (МККК) в связи с пропавшими без вести лицами.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня заведующий сектором Администрации Президента Габиб Микаил на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести и организованной Государственной комиссией по делам пленных и пропавших без вести совместно с Международным комитетом Красного Креста.

Новость обновляется