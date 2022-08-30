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Предложено создание совместного с Азербайджаном и Арменией механизма МККК в связи с пропавшими без вести лицами

Политика Материалы 30 августа 2022 11:03 (UTC +04:00)
Предложено создание совместного с Азербайджаном и Арменией механизма МККК в связи с пропавшими без вести лицами

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БАКУ /Trend/ - Предложено создание совместного с Азербайджаном и Арменией механизма Международного комитета Красного Креста (МККК) в связи с пропавшими без вести лицами.

Как сообщает Trend, об этом заявил сегодня заведующий сектором Администрации Президента Габиб Микаил на конференции на тему "Установление личности пропавших без вести лиц – гуманитарный подход", посвященной Международному дню пропавших без вести и организованной Государственной комиссией по делам пленных и пропавших без вести совместно с Международным комитетом Красного Креста.

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