Россия продолжает работу с Баку и Ереваном для разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе - МИД

БАКУ /Trend/ - Россия вместе с Баку и Ереваном сконцентрирована на реализации всех положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне.
Как передает в среду Trend, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее словам, соответствующая работа носит предметный характер и продвигается поступательно.
Захарова также отметила, что Россия продолжает предметную работу
с Баку и Ереваном в целях разблокирования транспортных связей на
Южном Кавказе по линии профильной трехсторонней рабочей группы под
сопредседательством вице-премьеров.
Она подчеркнула, что под деятельностью группы имеется в виду согласование пакетного решения по конкретным маршрутам, которое основывалось бы на принципе уважения суверенитета и работало бы на безопасность и экономическое благополучие Южного Кавказа.