...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Россия продолжает работу с Баку и Ереваном для разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе - МИД

Политика Материалы 31 августа 2022 14:25 (UTC +04:00)
Россия продолжает работу с Баку и Ереваном для разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе - МИД

Читайте Trend в

Наргиз Садыхова
Наргиз Садыхова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Россия вместе с Баку и Ереваном сконцентрирована на реализации всех положений трехсторонних договоренностей на высшем уровне.

Как передает в среду Trend, об этом на еженедельном брифинге заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, соответствующая работа носит предметный характер и продвигается поступательно.

Захарова также отметила, что Россия продолжает предметную работу с Баку и Ереваном в целях разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе по линии профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров.

Она подчеркнула, что под деятельностью группы имеется в виду согласование пакетного решения по конкретным маршрутам, которое основывалось бы на принципе уважения суверенитета и работало бы на безопасность и экономическое благополучие Южного Кавказа.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости