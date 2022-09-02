Визит Президента Ильхама Алиева в Италию: новый импульс развитию стратегических отношений

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Италии по приглашению президента этой страны Серджио Маттареллы. Визит, который продлится до 2 сентября, приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

Целью визита является обсуждение текущих вопросов по ряду направлений в процессе реализации Совместной декларации об укреплении многопланового стратегического партнерства, подписанной между нашими странами в ходе государственного визита Президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года, дальнейшее расширение сотрудничества в этих областях, и определение следующих шагов, ориентированных на результат.

Ожидается, что Президент Ильхам Алиев примет участие в качестве основного гостя в международном форуме, ежегодно проводимом в Черноббио (Италия) аналитическим центром Европейский дом “Амброзетти” (The European House – Ambrosetti). «Европейский дом — Амброзетти», основанный в 1965 году, является ведущим аналитическим центром в области управленческо-консалтинговых услуг в Италии. Ожидается, что Президент Ильхам Алиев выступит с речью на тему «Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности» на основном пленарном заседании этого форума.

Необходимо отметить, что визит проходит при временном правительстве Италии. Традиционно в период действия временного правительства в Италию не совершаются зарубежные визиты, не проводятся встречи с иностранными официальными делегациями, не принимаются решения по вопросам внутренней и внешней политики. Тот факт, что визит Президента Ильхама Алиева состоялась, несмотря на ограниченную деятельность правительства, свидетельствует о том большом значении, которое итальянская сторона придает стратегическим отношениям с Азербайджаном.

Италия является политическим, экономическим и торговым партнером номер один Азербайджана среди стран-членов Европейского Союза. В частности, официальный Рим активно поддерживает укрепление сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом и НАТО.

Отношения между нашими странами вышли на новый, более высокий уровень с подписанием «Совместной декларации об укреплении многопланового стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой» в ходе государственного визита Президента Ильхама Алиева в Италию 19-21 февраля 2020 года.

В рамках данного документа стороны выразили готовность к дальнейшему укреплению стратегического партнерства по всем направлениям. Еще одним важным аспектом Совместной декларации является то, что это был первый такой документ, подписанный Азербайджаном со страной, входящей в «Большую семерку».

Сотрудничество в торгово-экономической сфере имеет особое значение в отношениях между Азербайджаном и Италией. Италия является торговым и экспортным партнером Азербайджана номер один. В 2021 году объем товарооборота между двумя странами вышел на уровень допандемического периода (9 миллиардов долларов США), а за первые восемь месяцев 2022 года превысил показатель 2021 года и составил более чем 11 миллиардов долларов США.

Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Италии среди стран Южного Кавказа, на долю Азербайджана приходится более 90 процентов торговли Италии в этом регионе.

Энергетическое сотрудничество находится на высоком уровне. Азербайджан занимает первое место по объёму поставок нефти в Италии и третье место по поставкам газа. Южный газовый коридор и входящий в его состав Трансадриатический газопровод (TAP) являются важным фактором укрепления двустороннего энергетического сотрудничества и энергетической безопасности Италии.

TAP в настоящее время обеспечивает около 10 процентов потребности Италии в газе. В результате реализации достигнутой с Евросоюзом договоренности об увеличении объемов газа, транспортируемого Азербайджаном в Европу, этот показатель вырастет в два раза.

В настоящее время в Азербайджане действуют более 100 итальянских компаний в таких сферах как промышленность, строительство, торговля, сельское хозяйство. Ряд компаний занимается реставрационно-строительными работами на освобожденных от оккупации территориях, ведутся переговоры с другими заинтересованными компаниями.

В последние годы сотрудничество двух стран в области культуры и гуманитарной деятельности развивалось по восходящей линии. До пандемии реализованные Фондом Гейдара Алиева проекты и мероприятия, организованные в Италии, внесли большой вклад в развитие отношений и контактов между народами двух стран в сфере культуры. Как показатель высокого уровня культурных связей между нашими странами 2020 год объявлен Годом азербайджанской культуры в Италии. Планируется открытие Культурного центра Азербайджана в центральной части Рима, который является одним из древнейших городов мира. В ходе государственного визита в феврале 2020 года Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились со зданием, предназначенным для Азербайджанского культурного центра в Риме.

Отношения между Азербайджаном и Италией в области образования начали расширяться 1 июня 2002 года с подписанием в Баку Соглашения о сотрудничестве в области культуры, науки и технологий между правительствами.

Наиболее значимым достижением между двумя странами в сфере образования стало соглашение о создании Итальянско-Азербайджанского университета в Баку в ходе государственного визита Президента Ильхама Алиева в Италию в феврале 2020 года.

В рамках этого визита был подписан Меморандум о взаимопонимании между Университетом АДА и Университетом Луис в Италии. За прошедший период были подготовлены концептуальные и стратегические документы Итальянско-Азербайджанского университета, в качестве партнеров определены Болонский университет, Туринский политехнический университет, Миланский политехнический университет и Римский университет Ла Сапиенца, а также Университет Луис.

В продолжение этого успешного сотрудничества сегодня в Риме в связи с определением рамок сотрудничества по Итальянско-азербайджанскому университету, созданием факультетов и программ состоялась церемония обмена подписанными соглашениями об академическом сотрудничестве между Университетом АДА и пятью ведущими итальянскими высшими учебными заведениями - Университетом Луис Гвидо Карли, Римским университетом Сапиенца, Туринским политехническим университетом, Болонским университетом и Миланским политехническим университетом.

В мероприятии, которое состоялась в новом здании посольства Азербайджана в Италии принял участие Президент Ильхам Алиев.

Как отметил в своем выступлении глава государства, церемония свидетельствует о том, что в дальнейшем мы будем действовать как стратегические партнеры и в области образования.

Итак, с этим визитом, который уже начался очень успешно, откроется новая страница в сотрудничестве в различных сферах.