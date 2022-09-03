Смотрите, кто ушёл

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Москве —похороны последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Где будет множество речей и статей в газетах, где Михаила Сергеевича будут превозносить как великого политика, который закончил «холодную войну», разрушил «железный занавес», дал старт демократизации, перестройке, гласности и открытости…

Древнеримского «о мертвых или хорошо, или ничего» никто не отменял. Но это изречение надо бы цитировать полностью. «О мертвых или хорошо, или ничего, или правду».

Итак, ознакомимся с биографией Михаила Сергеевича Горбачева. У него было два высших образования — в 1955 году будущий генсек закончил юридический факультет МГУ, в 1967 году, уже находясь на партийной работе, Ставропольский сельскохозяйственный институт (заочно) по специальности агроном-экономист.

А через 10 лет, в 1977 году, еще на Ставрополье Михаил Горбачев предложил печально знаменитый «Ипатовский метод» уборки хлеба — по названию Ипатовского района. Хлеб предполагалось убирать раздельно, работать по 20 часов в сутки и т.д. Специалисты по сельскому хозяйству, несмотря на всю партийную дисциплину, выступали категорически против «Ипатовского метода». Он приводил к неоправданным и большим потерям зерна, к преждевременному износу техники и не давал никакого эффекта.

Даже сделать презентацию этого метода Горбачев, тогда первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС, уговорил первого секретаря Ипатовского райкома Калягина, ветеринарного врача по образованию.

Случайно или нет, но именно в то время, когда Михаил Горбачёв в политбюро ЦК КПСС отвечал за сельское хозяйство, с этим самым сельским хозяйством в СССР дела пошли хуже некуда. Пустые прилавки, талоны на мясо и на масло, острейший дефицит всего и вся — в какой мере в этом был повинен социалистический строй вообще, а в какой — секретарь ЦК по сельскому хозяйству Горбачев в частности?

Ну хорошо. Оставим в стороне сельское хозяйство. Поговорим о Горбачёве-юристе. На примере…ну хотя бы событий на Южном Кавказе.

Равноправие входящих в СССР республик и равные права граждан вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности должны быть у юриста «вбиты в подкорку». У политика, обладающего всей полнотой власти в многонациональной стране, тем более.

Но в самом начале конфликта Михаил Горбачев лично принимает депутацию армянской интеллигенции, а вот встречаться с представителями Азербайджана отправляет Егора Лигачева. Лично принимает эчмиадзинского католикоса Вазгену I, а шейх-Уль-ислам Кавказа Аллахшукюр Пашазаде такой чести оказывается «недостоин», также как и другой чести быть удостоиным орденом Дружбы Народов, как все тот же католикос Вазген и т. д.. В это время на страницах СМИ развязывается настоящая исламофобская кампания — при явном росте либерализма в отношении христианства.

Еще до начала митингов в Ханкенди, тогда Степанакерте, под требованиями «миацума» начинаются погромы азербайджанцев в Армении. Но никаких мер для их пресечения союзный центр не принимает. Нет ни комендантского часа, ни ввода войск, ни введения особого положения — ничего, что будет потом сделано после срежиссированных советскими же спецслужбами погромов в Сумгаите. Этнические чистки азербайджанцев в Армении — 216 погибших. Сумгаит — 26. Но в Гугарк и Кафан не едут следственные группы, там нет армии и внутренних войск.

Митинги идут и в Баку, и в Ереване, но «особое положение» с комендантским часом вводится только в Баку, не смотря на то, что министр внутренних дел Бакатин на всю страну заявил, что ситуация в Армении в корне отличается от других регионов, поскольку там вооруженные люди открыто разгуливают по цетру городов.

Наконец, в январе 1990 года Горбачёв совершает не просто военное преступление, дав «отмашку» на карательную акцию советской армии в Баку. Чрезвычайное положение в столице Азербайджана вводили до того, как в СССР был принят закон о ЧП. Даже для первокурсника юрфака это непростительный «ляп». А что сказать про «отца перестройки»?

Поэтому он неуютно чувствовал себя в Политбюро рядом с таким крупным государственным деятелем, как Гейдар Алиев, который, например, открыто возражал против назначения руководителем Казахстана Колпина и оказался прав, - в результате в 1986 г. там пролилась первая, но далеко не последняя кровь во время кровавого правления Горбачева.

Господь вам судья, Михаил Сергеевич…