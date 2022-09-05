Попытки затягивания процесса подписания мирного соглашения в ущерб в первую очередь самой Армении (Анализ)

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева в Брюссель, встреча с президентом Совета Европейского союза Шарлем Мишелем, премьер-министром Армении Николом Пашиняном и достигнутые результаты являются очередным дипломатическим успехом Азербайджана. Заявление президента Совета ЕС Шарля Мишеля, сделанное по итогам трехсторонней встречи в Брюсселе, является еще одним показателем того, что мировое сообщество приняло новые реалии, возникшие в результате Победы Азербайджана в Отечественной войне.

Президент Ильхам Алиев во время интервью 2 сентября в городе Черноббио корреспонденту итальянской газеты İl Sole 24 Ore Роберто Буонджорно затронул многие важные вопросы. Глава государства заявил о наличии благоприятных условий для подписания мирного договора. В ближайшем будущем это может дать свои результаты, если Армения не попытается в очередной раз затянуть процесс.

Как сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Искендеров, после 44-дневной войны, закончившейся исторической победой Азербайджана, в регионе возникли новые реалии.

«Чем раньше побежденная Армения примет эти реалии, тем лучше для нее. Потому что неуместное упрямство, реваншистские попытки, затягивание подписания мирного договора еще больше усугубляют ее положение», - сказал он.

Депутат отметил, что попытки властей Армении, которые предпринимают все усилия для того, чтобы затянуть процесс по достижению устойчивого мира, обречены на провал. "Четвертая по счету встреча, состоявшаяся 31 августа, так же завершилась провалом усилий Армении. Азербайджан же занимает решительную и справедливую позицию. Дальновидная и мудрая политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым, приносит свои результаты в международной плоскости", - сказал Искендеров.

Он добавил, что Президент Азербайджана в ходе каждого своего визита, на каждом международном мероприятии, в котором участвует, в каждом интервью авторитетным иностранным СМИ высказывает свою решительную позицию.

Искендеров подчеркнул, что глава государства коснулся этих моментов и в интервью итальянской газете İl Sole 24 Ore 2 сентября в городе Черноббио. Было отмечено, что ситуация в регионе развивается в направлении достижения мира. Коснувшись в интервью последней встречи в Брюсселе, Президент Ильхам Алиев заявил: "Мы договорились о том, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся с целью начала практических переговоров, связанных с мирным соглашением. Это предложение мы выдвинули, можно сказать, сразу после окончания Второй Карабахской войны. Мы заявили, что нуждаемся в мире, мирном соглашении. Для того, чтобы согласиться с этим, Армении потребовалось почти два года". Как заявил Президент Азербайджана, это был один из важнейших итогов брюссельской встречи. Глава государства также сказал: "Считаю, что мы можем в течение нескольких месяцев подготовить и подписать мирное соглашение. Если армянская сторона проявит такую же волю, то, думаю, это реально. Мы выдвинули пять базовых принципов, на которые должно опираться мирное соглашение, и Армения приняла их".

Депутат отметил, что также одним из важных моментов в интервью был вопрос реализации Азербайджаном масштабных инфраструктурных проектов на освобожденных территориях, вопрос, связанный с Зангезурским коридором. Глава государства заявил, что вопрос создания инфраструктуры, соединяющей Азербайджан, Армению и других наших соседей, нашел отражение в трехстороннем заявлении, подписанном после окончания войны. Азербайджан уже приступил к реализации крупномасштабных инфраструктурных проектов на освобожденных территориях. Введен в эксплуатацию первый международный аэропорт. Уже функционирует взлетно-посадочная полоса второго международного аэропорта и скоро состоится его открытие. Азербайджан построил электростанции и проложил линии электропередачи, строятся автомобильные дороги, тоннели, мосты и железные дороги. Вся эта работа проводится не только для обеспечения сообщения с соседями и внутреннего пользования, но также направлена на реализацию Зангезурского коридора, который соединит Азербайджан с его Нахчыванской Автономной Республикой. Решительная позиция Азербайджана, дальновидная политика Президента Ильхама Алиева приносят свои результаты, сказал Искендеров.

Политический обозреватель Эльчин Мирзабейли сказал Trend, что итоги четвертой встречи в Брюсселе превзошли ожидания, учитывая поведение Армении, всячески уклоняющейся от подписания мирного соглашения

"Состоявшуюся встречу можно считать успешной в связи с продвижением и интенсификацией процесса на принципах, выдвинутых официальным Баку и принятых противоположной стороной. Одним из важных моментов, а возможно, и первым по важности является договоренность о том, что в течение месяца министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся с целью начала практических переговоров, связанных с мирным соглашением. Можно сказать, что четвертая встреча превзошла ожидания, учитывая поведение, продемонстрированное Арменией для уклонения от подписания мирного соглашения и "обоснования" своих претензий, не отражающих реальности, таких как "неразрешенный конфликт", а также учитывая многочисленные деструктивные попытки региональных и внерегиональных акторов, пытающихся снова превратить Южный Кавказ в полигон для реализации своих интересов и с этой целью нанести удар по мирному процессу", - сказал он.

Мирзабейли отметил, что также считает важными результаты операции "Возмездие", направленной против провокаций армянских сепаратистско-террористических группировок, незаконных воинских формирований. Все попытки, служившие затягиванию мирного процесса, изменению региональной повестки дня провалились, добавил он.

Политический комментатор подчеркнул, что, как известно, в заявлении президента Совета Евросоюза не упоминаются ни Карабах, ни Минская группа ОБСЕ. "По сути, еще раз подтвердилось, что формат Минской группы ушел в историю, а вопросы, касающиеся Карабаха, признаны исключительно внутренним делом Азербайджана. В настоящее время существует формат посредничества Евросоюза в процессе нормализации азербайджано-армянских отношений, и он развивается на основе пяти основных принципов, выдвинутых Азербайджаном. Достижение прогресса по всем обсужденным на встрече направлениям, включая вопросы, связанные с делимитацией границ, открытием коммуникаций, разминированием территорий, гражданами Азербайджана, пропавшими без вести в первой Карабахской войне, можно расценить как показатель того, что процесс развивается с положительной динамикой. Считаю, что также достойны высокой оценки усилия президента Совета Евросоюза в формировании нынешней атмосферы", - добавил он.

Заявления главы азербайджанского государства демонстрируют, что Азербайджан стремится к скорейшей подготовке мирного соглашения. Именно посредством этого процесса возможен устойчивый мир в регионе. В результате взвешенной политики Президента Ильхама Алиева Армения согласилась, чтобы в течение месяца министры иностранных дел двух стран встретились с целью начала практических переговоров, связанных с мирным соглашением. В последующих процессах от Армении также ожидаются соответствующая воля и адекватное поведение. Затягивание процессов и создание искусственных препятствий будет в ущерб в первую очередь самой Армении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)