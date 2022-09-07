Если наша деятельность была успешной, то это получилось благодаря совместной, командной работе - Фарид Гайыбов (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Интервью Trend с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гайыбовым.

- Сегодня исполняется год с вашего назначения министром. Как вы оцениваете прошедший год, выполнение поставленных задач?

- Прошедший год был для меня очень динамичным и прошел быстро. В течение года мы работали над разными проектами, начав с изучения текущей ситуации в спорте, определения стратегии. В этом нам очень помогли спортивные федерации. Мы регулярно проводим встречи с федерациями и стараемся советоваться с ними по решениям, которые принимаются в сфере спорта, так как федерации и клубы активно работают над определением и реализацией спортивной политики. Как вы знаете, многое изменилось и в федерациях, сменилось руководство федераций по многим олимпийским видам спорта. Президент Ильхам Алиев дал высокую оценку этим изменениям и отметил необходимость дальнейшей работы. Есть проекты, которые мы уже смогли реализовать, а реализация других требует некоторого времени, и у нас есть планы. Но и я многому научился за прошедший год. Мы побывали в регионах, встретились там с молодежью, познакомились с молодежными организациями. В целом я думаю, что это был хороший, активный год. Если наша деятельность была успешной, это стало возможным благодаря нашим совместным, в команде, усилиям. Потому что этой работой не может заниматься только министерство молодежи и спорта, и я также хочу поблагодарить федерации и молодежные организации, все структуры, которые работают совместно с нами.

- Президент Ильхам Алиев всегда с вниманием относится к спортсменам. Результатом этого стали успехи азербайджанских спортсменов на международных соревнованиях, завоеванные медали. На Играх исламской солидарности в братской Турции наши спортсмены добились больших успехов. Что бы вы могли сказать по этому поводу?

- В этом году Национальному Олимпийскому комитету исполняется 30 лет, и последние 25 лет его возглавляет Президент Ильхам Алиев. За эти годы не только в Баку, но и во всех регионах страны были построены олимпийские комплексы, спортивные сооружения и развились многие виды спорта. Первые Европейские игры прошли именно в Баку, также Азербайджан принял за эти годы Игры исламской солидарности, различные чемпионаты Европы и мира. Естественно, это развитие спорта. То, что на последних Играх исламской солидарности мы были представлены в 22 из 24 видов спорта, и в целом у нас была самая большая делегация среди 54 стран, означает, что спорт в Азербайджане развивается.

Забота Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой о спортсменах является для них огромным стимулом. То, что руководство страны посетило Деревню атлетов перед началом Игр исламской солидарности, приняло спортсменов после Игр, очень воодушевляет их. В целом в течение этого года Президент Ильхам Алиев несколько раз принимал наших спортсменов, представляющих различные виды спорта.

Как вы знаете, скоро начнутся чемпионаты мира, и я думаю, что наши спортсмены, как и всегда, достойно представят наше государство. Для тренировок созданы все условия.

- Каковы ваши ожидания от международных соревнований с точки зрения результатов?

- Ожидаем успешных результатов в некоторых видах спорта. Как вы знаете, мы всегда ждем медалей в таком виде спорта, как борьба, но есть и такие виды спорта, в которых выход в финал уже является достижением.

До Олимпийских игр осталось два года, и для получения лицензии на Игры проводятся различные соревнования, в том числе чемпионаты мира. Каждая из наших федераций старается получить максимальное количество лицензий.

- Вы отметили, что за прошедший год в федерациях произошли значительные изменения. Есть ли федерации, в которых также ожидаются изменения?

- В Азербайджане большое количество федераций. Все они являются общественными объединениями, и когда приходит время, они проводят выборы. Обычно выборы в федерациях проходят по окончании олимпийских соревнований. В некоторых федерациях были запоздания из-за пандемии. Ряд федераций изменил свои уставы.

- Какая работа ведется по развитию спорта в регионах? Практически во всех наших районах функционируют олимпийские центры, спортивные комплексы. Но в некоторых районах наблюдается меньшая активность в этом смысле. Какую работу вы планируете для дальнейшего развития спорта в регионах?

- У нас много олимпийских комплексов, и в них развивается несколько видов спорта. В некоторых комплексах мы хотим развивать новые виды спорта. Для этого нужны специалисты, и мы постараемся подготовить их. Для этого нам нужна помощь федераций. Как я уже отметил, этой работой не может заниматься только министерство. Мы регулярно проводим встречи с федерациями и определяем направления, принимаем решения. Во многих федерациях созданы отделы по регионам. Они работают над проведением межрегиональных соревнований для развития специалистов в регионах.

- Несомненно, молодежная политика в нашей стране реализуется на высоком уровне. Руководством страны придается большое значение всем вопросам по развитию молодежи, ее воспитанию в духе патриотизма и приверженности национально-духовным ценностям. Мы стали свидетелями патриотизма молодежи страны и во время 44-дневной войны, завершившейся блестящей победой Азербайджана. Эта политика успешно продолжается. Что вы можете сказать о молодежной политике министерства, работе с молодежью в дальнейшем?

- В различных районах, городах Азербайджана есть дома молодежи, проведена определенная работа. Работа с молодежью - это динамичная сфера, и нужно идти в ногу со временем. Но также не следует забывать и о наших традициях. Поэтому мы пересматриваем работу в домах молодежи. Стараемся уделять больше внимания областям, интересующим молодежь, а также часто встречаться с молодежью. У нас есть различные проекты. Впервые министерством проведены летние лагеря для молодежи. Они были организованы в различных регионах. Постараемся продолжить их организацию и в зимний сезон.

- Что вы можете сказать о дальнейших целях? Какие проекты планируется реализовать в будущем?

- У нас есть проекты, ориентированные на массовость. Мы реализуем их по воскресеньям в общественных местах, призывая людей заниматься спортом. Организуются различные забеги, соревнования по плаванию. Помимо Баку, эти соревнования проводятся и в других городах. Также есть планы на будущее.