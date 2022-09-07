Подписан меморандум о взаимопонимании между университетами Азербайджана и Испании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между азербайджанским Университетом АДА и Дипломатической школой министерства иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании.
Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.
Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его испанский коллега Хосе Мануэль Альбарес.
«Меморандум даст импульс обмену в сфере образования, обмену знаниями», - говорится в сообщении.
(Перевод: Фидан Мустафаева)