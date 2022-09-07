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Подписан меморандум о взаимопонимании между университетами Азербайджана и Испании (ФОТО)

Политика Материалы 7 сентября 2022 17:44 (UTC +04:00)
Подписан меморандум о взаимопонимании между университетами Азербайджана и Испании (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между азербайджанским Университетом АДА и Дипломатической школой министерства иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится на официальной странице министерства иностранных дел Азербайджана в Twitter.

Документ подписали министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и его испанский коллега Хосе Мануэль Альбарес.

«Меморандум даст импульс обмену в сфере образования, обмену знаниями», - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Подписан меморандум о взаимопонимании между университетами Азербайджана и Испании (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между университетами Азербайджана и Испании (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между университетами Азербайджана и Испании (ФОТО)
Подписан меморандум о взаимопонимании между университетами Азербайджана и Испании (ФОТО)
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