Благодаря интенсивным восстановительным работам освобожденные земли Азербайджана возрождаются - путешественник из Калифорнии

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Благодаря интенсивным восстановительным и строительным работам в Карабахе эти земли возрождаются.

Об этом Trend сказал в субботу калифорнийский путешественник Чарльз Адамс.

"Азербайджан стремительными темпами возрождает свои земли, которые почти 30 лет находились под оккупацией. Сейчас мы находимся в селе Агалы Зангиланского района. Здесь созданы все условия для проживания, обеспечения людей работой. В ходе нашей поездки на освобожденные территории в течение двух дней мы были свидетелями разрушений, вандализма, совершенных за период оккупации. Но также мы увидели как сейчас восстанавливаются эти земли, увидели эти современные дома в селе Агалы», - сказал он.

Напомним, что продолжается поездка известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.

В ходе трехдневной поездки путешественники в первый день посетили города Шуша и Агдам, во второй - Физули, Ходжавендский район, а в третий день - Зангилан и Джабраил.

Визит, который продлится до 10 сентября, имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма".

(Перевод: Фидан Мустафаева)