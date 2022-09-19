Президент Ильхам Алиев превзошёл Армению как на поле боя, так и на политической арене - австрийское издание

БАКУ/Trend/ - Австрийская онлайн-газета dasfazit.at в свете последних событий, которые бушевали на армяно-азербайджанской границе, опубликовала очередную статью под названием «Победная серия Ильхама Алиева над Арменией продолжается», где приводятся доводы о явном превосходстве Азербайджан над Арменией как на поле военных сражений, так и на политических аренах.

В статье приводятся данные о значительных потерях армянской стороны, в числе которых как военная техника, стоимость которой исчисляется в миллиардах долларов, ряд важных стратегических высот и вся транспортно-коммуникационная система, перешедшая под контроль азербайджанской армии. Отмечается, что у противника большие потери в живой силе, а также есть раненные.

Сообщается, что Армения потеряла все объекты военного назначения, построенные вооруженными силами Армении на Лачинском, Кяльбаджарском и Зангиланском направлениях и представлявшие угрозу для Азербайджана, и что Армении потребуется как минимум 4-5 лет, чтобы восстановить эти военные объекты.

Затрагивая также события 44-дневной войны, в статье отмечается, что потери Армении тогда составляли свыше 10 тысяч военнослужащих убитыми, а материальный ущерб – более двух миллионов долларов. При этом подчеркивается, что Армения все еще не смогла восполнить ущерб в военной технике, понесенный в ходе войны.

Согласно тексту статьи, положение армянской стороны на данный момент оценивается как «безвыходное». Как результат вышеперечисленных поражений и провалов на полях сражений, армянское общество переживает шок, который проявляется в страхе и пессимизме, в неверии, которое общество испытывает по отношению к центральной власти. Все это в свою очередь вливается в требования от политической власти отчета о причинах поражения, а также в призывы об отставке премьер-министра Николь Пашиняна.

Более того, отмечается, что не оправдали надежд Армении ни «ее союзник по договору о военном партнерстве», ни военный блок ОДКБ, членом которого она является. Страны-ОДКБ отказались предоставлять военные помощь Армении, что согласно публикации, во многом является результатом удачной дипломатической деятельности Азербайджана, которому удалось «привлечь на свою сторону» государства, «находящиеся в одном военном блоке с Арменией», и что самое главное, эти государства проявили уважение к военным и политическим решениям Азербайджана.

В материале освещается и еще один примечательный момент: отказ Пашиняна посетить Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде, и аргументируется это тем, что ему не хотелось быть в кругу влиятельных политиков. Приводится параллель с событием от 10 ноября 2020 года, когда Пашинян отказался подписать Трехстороннее заявление перед камерами. Сам факт отказа Пашиняна принять участие на саммите глав государств в рамках ШОС оценивается в как политическое поражение Армении Азербайджану. Более того, подчеркивается, что тем самым Пашинян упустил свой шанс подключиться к политическим дискуссиям при участии ведущих лидеров региона, которые непосредственным образом связаны “с будущим Южного Кавказа” и армяно-азербайджанскими отношениями.

Делается вывод, что в результате успешно проведенный операций, как на военном, так и на политическом полях, армянская общество и правящая верхушка Армении вновь погрузились в состояние хаоса наподобие той ситуации, что царила в стране после поражения в 44-дневной войне.

И все это преподносится в материале как яркая победа президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева как политическом, так и в психологическом отношении. А неудавшаяся попытка провокации со стороны Армении добавили еще один день в календарь побед азербайджанского народа.