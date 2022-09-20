Азербайджан самостоятельно выполнил резолюции Совбеза ООН – Низами Сафаров

БАКУ /Trend/ - Азербайджан самостоятельно выполнил резолюции Совета безопасности ООН об освобождении от оккупации своих земель.

Об этом сказал Trend член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров.

"Президент Азербайджана в своем выступлении на Саммите государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде особо подчеркнул неэффективность некоторых ведущих международных организаций и обеспокоенность этим фактом. Наглядным примером является судьба четырех резолюций Совета Безопасности ООН, требовавших вывода вооруженных сил Армении с оккупированных ею территорий Азербайджана. Почти тридцать лет эти резолюции оставались невыполненными", - сказал Сафаров.

Он отметил, что при этом в ходе обсуждений на заседаниях Совета Безопасности ООН многие государства поддержали справедливую позицию Азербайджана.

"На заседании Совета Безопасности ООН 30 апреля 1993 года в ходе обсуждения проекта резолюции №822 представитель Великобритании Ричардсон отметил, что единственный путь урегулирования конфликта в рамках принципов, провозглашенных ООН и ОБСЕ, заключается в сохранении суверенитета Азербайджана над "Нагорным Карабахом". В ходе принятия резолюции №884 в Совете Безопасности представитель Венгрии Эрдош особо подчеркнул важность подтверждения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и недопустимость заполучения территории в результате применения силы. С таким заявлением выступил и представитель Испании Яньес Барнуэво. В докладе "О правовых последствиях вооруженной агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики", подготовленном международным специалистом, профессором Йорамом Динштейном и распространенном в качестве документа Генеральной Ассамблеи ООН, однозначно отмечалось, что "оккупация с применением силы Нагорного Карабаха и прилегающих районов является грубым нарушением Республикой Армения территориальной целостности Азербайджанской Республики". В первом пункте резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 14 мая 2008 года под названием "Положение на оккупированных территориях Азербайджана", было заявлено об «уважении и поддержке суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах её международно признанных границ» и потребован «немедленный, полный и безоговорочный вывод всех армянских сил с оккупированных территорий Азербайджанской Республики». К сожалению, ООН, в первую очередь, не обеспечила исполнение резолюций Совета Безопасности, тогда как в некоторых случаях такие резолюции претворялись в жизнь очень быстро", - сказал Сафаров.

Он отметил, что в сложившейся неприемлемой ситуации, противоречащей международному праву, конец этой агрессии Армении, которая длительное время угрожала международному миру и безопасности, оккупировала азербайджанские территории с совершением геноцида и других преступлений против человечности и военных преступлений, был положен на поле боя и историческая справедливость была восстановлена. Фактически Азербайджан самостоятельно выполнил требования четырех резолюций ООН. Одержав блестящую Победу и восстановив справедливость, Азербайджан доказал, что способен пресечь любые угрозы своей безопасности, подчеркнул Сафаров.

(Перевод: Фидан Мустафаева)