Джейхун Байрамов о деталях встречи с главой МИД Армении с участием госсекретаря США

БАКУ /Trend/ - В ходе трехсторонней встречи госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что даже на фоне недавней напряженности необходимо продвигать мирную повестку.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал AzTV министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, говоря о трехсторонней встрече с участием главы МИД Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Министр отметил, что США хотят внести вклад в достижение мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

«В последнее время как госсекретарь США, так и люди из его команды значительно активизировались. Они хотят внести вклад в нормализацию армяно-азербайджанских отношений и предпринимают серьезные шаги. Я считаю трехстороннюю встречу полезной в этом отношении. Госсекретарь на встрече подчеркнул, что, несмотря на все трудности, разногласия, и даже на фоне недавней напряженности, обязательно следует продвигать мирную повестку. В распространенном Госдепом заявлении по итогам встречи США так же призвали стороны провести до конца сентября встречу по мирному соглашению», - сказал Байрамов.

Глава МИД также коснулся того, о чем говорилось на трехсторонней встрече. Он отметил, что в первую очередь была четко обозначена позиция азербайджанской стороны по поводу военного противостояния 12-14 сентября на неделимитированной государственной границе между двумя государствами. В частности, была доведена до внимания позиция относительно недопустимости совершения армянской стороной провокаций, нарушениях ею затем достигнутого прекращения огня.

«Нами было привлечено внимание к нарушению Арменией многочисленных достигнутых ранее договоренностей. В том числе это затягивание и создание искусственных проблем относительно реализации договоренностей, достигнутых в рамках Брюссельской мирной повестки», - сказал Джейхун Байрамов.

С интервью можно ознакомится по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=qlrvU4sA4LM&ab_channel=AZTV

(Перевод: Фидан Мустафаева)