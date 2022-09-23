БАКУ /Trend/ - Будет утверждено новое соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Израиля о воздушном сообщении".

Депутаты подчеркнули, что новое соглашение будет способствовать развитию отношений между двумя странами.

После обсуждения документ был рекомендован на пленарное заседание.

(Перевод: Нубар Кулузаде)