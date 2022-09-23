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Будет утверждено новое соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем

Политика Материалы 23 сентября 2022 15:22 (UTC +04:00)
Будет утверждено новое соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Будет утверждено новое соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Израилем.

Как сообщает Trend, на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям был вынесен на обсуждение законопроект об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Израиля о воздушном сообщении".

Депутаты подчеркнули, что новое соглашение будет способствовать развитию отношений между двумя странами.

После обсуждения документ был рекомендован на пленарное заседание.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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