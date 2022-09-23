МИД Азербайджана ответил на заявление посольства США в Армении

БАКУ /Trend/ - Одностороннее и искажающее реальную ситуацию заявление посольства США в Армении 23 сентября в эфире общественного телевидения страны вызывает глубокое сожаление.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.
«Призываем посольство США занять ответственную позицию по таким чувствительным вопросам и воздерживаться от односторонних заявлений в пользу Армении.
Такой подход не способствует продвижению мирной повестки дня в
регионе, а наоборот, поощряет реваншистские и сепаратистские круги
в Армении и тем самым усиливает напряженность в регионе.
В то же время такая позиция бросает тень на нейтралитет и беспристрастность США, которые пытаются сыграть свою роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном», - отмечается в заявлении.