Минная угроза со стороны Армении является международным преступлением – Низами Сафаров

БАКУ /Trend/ - После 44-дневной Отечественной войны Азербайджан приступил к масштабным строительным работам на всех ранее оккупированных территориях и в кратчайшие сроки начал реализацию грандиозных проектов. Однако одной из самых серьезных угроз быстрому, последовательному и безопасному проведению этих работ является размещение армянами на территориях Азербайджана сотен тысяч мин.

Об этом сказал член комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров, сообщает Trend.

"После окончания войн и различных вооруженных конфликтов ликвидация их последствий и создаваемых ими опасностей является одной из важнейших задач. Однако жаль, что Армения, как всегда, ведет себя в этом важном вопросе безответственно вопреки международному праву.

Следует учесть, что в ответ на серьезный гуманитарный кризис, возникший в результате широкомасштабного размещения наземных мин 10 октября 1980 года в рамках ООН принята

Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные провреждения или имеющими неизбирательное действие

(включая Протоколы №№ I, II и III), а 18 сентября 1997 года в столице Канады, Оттаве была принята Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Сафаров сказал, что хотя Армения не подписала и не ратифицировала эти конвенции, даже государства, не являющиеся участниками этих важных соглашений, должны строго соблюдать их положения, руководствуясь тем, что обе упомянутые конвенции основаны на международном праве.

По его словам, было бы наивно ожидать соблюдения международно-правовых норм со стороны Армении, которая проводит агрессивную политику, предъявляет территориальные претензии к соседним государствам, совершает этнические чистки, геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

"Различие между гражданскими лицами и комбатантами также отражено в Оттавской конвенции и включено в преамбулу, которая является неотъемлемой частью этого документа. Также в ч. 2 ст. 3 Протокола II «О запрещении или ограничении мин, мин-ловушек и других устройств» к Конвенции 1980 г., запрещено использование оружия, которое не выделяет цели, т.е. не проводит различия между гражданским населением и законными военными целями, и может привести к случайной смерти или ранению.

Одним из недопустимых моментов является то, что мины, установленные армянами на наших территориях, продолжают уносить жизни, несмотря на окончание войны. На сегодняшний день, несмотря на суммарное разминирование 49 395 га земли, обнаружение и обезвреживание мин и неразорвавшихся боеприпасов, от подрыва на мине погибли или лишились здоровья более 240 мирных жителей и военнослужащих. Как известно, в рамках операции «Возмездие» некоторые военные посты в кяльбаджаро-лачинском направлении были взяты под контроль азербайджанской армией, и только в одном участке было обнаружено более 900 противопехотных мин, произведенных Арменией в 2021 году. Этот факт еще раз свидетельствует о том, что Армения продолжает осуществлять свою криминальную политику по минированию. Но наш ненавистный сосед никогда не должен забывать, что наше могущественное государство, вынудившее его подписать акт о капитуляции, преодолеет минную угрозу и превратит наши освобожденные территории в процветающую землю", - сказал депутат.