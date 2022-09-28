Хикмет Гаджиев провел встречу с представителями известных аналитических центров США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев обсудил в США вопросы партнерства с Азербайджаном.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в США, передает Trend.

В посольстве сообщили, что помощник Президента Азербайджана провел встречу с представителями известных аналитических центров США в Фонде «Наследие». На встрече обсуждены азербайджано-американское партнерство, продолжающиеся мирные переговоры с Арменией, а также региональные и глобальные вопросы.