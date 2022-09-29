Армении пора принять тот факт, что провокации с ее стороны должны быть прекращены - пакистанский эксперт

ШУША /Trend/ - Армении пора принять тот факт, что провокации с ее стороны должны быть прекращены и в регионе должен установиться мир.

Об этом Trend сказала в четверг доцент кафедры международных отношений Национального университета современных языков Пакистана Сарват Рауф в кулуарах I Форума мозговых центров Азербайджана в Шуше.

По ее словам, поддержка мира на Южном Кавказе другими странами очень ценна.

Сарват Рауф отметила, что темпы реконструкции, проводимой правительством Азербайджана на освобожденных от оккупации землях, то, что сделано за такой короткий промежуток времени, действительно впечатляют.

«Сегодня я увидела масштаб разрушений, совершенных Арменией в Карабахе, а также то, какие Азербайджан прилагает усилия для скорейшего восстановления региона. Районы, подвергшиеся значительным разрушениям, сейчас восстанавливаются», - сказала она.